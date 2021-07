Zhang Jindong si è ufficialmente dimesso dal ruolo di presidente di Suning.com. La notizia è stata diramata attraverso i canali cinesi di Suning Tesco, con Ren Jun (già membro del consiglio di amministrazione dell'Inter) che prenderà ad interim il suo posto durante il periodo di transizione.



Il CdA ha ufficialmente nominato lo stesso Zhang Jindong come presidente onorario che però in quanto tale non ha diritto di voto e oneri all'interno del cda. Allo stesso tempo l'ormai ex-numero uno di Suning.com ha suggerito la candidatura del figlio Steven Zhang (attuale presidente dell'Inter) come candidato al ruolo di Amministratore delegato non indipendente.