L'ex allenatore del Real Madridprende carta e penna e si rivolge in particolare ai tifosi delle merengues, per spiegare le ragioni del suo addio. Una lettera, pubblicata dal quotidiano As, che diventa"Me ne vado, ma non mi butto giù dalla barca perché sono stanco di allenare. A maggio 2018 me ne andai perché, dopo due anni e mezzo con tante vittorie e tanti trofei, sentivo che la squadra aveva bisogno di un nuovo progetto per rimanere al top. Oggi le cose sono diverse.Conosco il calcio e le esigenze di un club come il Real, so che quando non vinci devi andartene. Ma, il mio contributo nel rapporto con i calciatori, con le 150 persone che lavorano vicino alla squadra. Io sono un vincente nato e sono stato qui per portare a casa trofei, ma. E, in un certo senso, sono stato anche rimproverato", esordisce il tecnico francese.Il cui affondo si fa gradualmente sempre più pesante nelle righe successive: "Non chiedevo privilegi, ovviamente no, ma un po' più di memoria., più importanti della fama, più importanti di tutto. Bisogna prendersi cura di loro. Ecco perchéHa ferito me e tutta la squadra perchéPer fortuna allenavo dei ragazzi meravigliosi che erano pronti a morire con me. Quando le cose si mettevano male mi hanno salvato con grandi vittorie. Perché credevano in me e sapevano che io credevo in loro".Il testo si conclude con, che in Spagna non gli ha mai risparmiato critiche: "Ho fatto centinaia di conferenze stampa e, che sono e saranno sempre i protagonisti più importanti di questo gioco. Non dimentichiamo il calcio, pensiamo al calcio. Cari madridisti, sarò sempre uno di voi. Hala Madrid!".