Zirkzee delude ancora, ten Hag lo toglie al 45': inizio flop col Manchester United, rimpianto Serie A?

Nessun sorriso a Old Trafford. Durante la scorsa stagione Joshuaha rappresentatoche ha compiuto un vero e proprio capolavoro andando a conquistare la qualificazione alla Champions League, con uno storico quinto posto in classifica: la punta olandese classe 2001 è stata seguita a lungo da diverse squadre italiane, che hanno dovuto cedere dinnanzi all'inserimento delche ha accontentato le richieste economiche del giocatore e del suo entourage.- Tra le fila dei Red Devils però le cose non stanno andando come previstocon due vittorie, un pareggio e tre sconfitte in campionato nel corso delle prime sei partite, con cinque gol fatti e otto subiti.all'esordio contro il Fulham, e ha disputato finora. Non certo l'inizio che si aspettavano, lui e i tifosi inglesi, visto che si tratta dell'acquisto di punta dell'ultima estate, pagato oltre 40 milioni di euro.

- L'il suo mentoredal campo al 45', complice anche il rosso nel primo tempo a Bruno Fernandes, ma l'ex Bologna non è ancora riuscito a dare la scossa alla sua avventura in Premier League, complice anchenel quale affermarsi, dopo tanti anni di discontinuità e risultati scadenti, è molto difficile. Situazione che forse non è stata ponderata nel modo più corretto, al tempo delle decisioni: Zirkzee aveva più volte ribadito di voler rimanere in Serie A, ma così non è andata.

- La pista italiana può comunque riaprirsi già a partire da gennaio oppure in vista della prossima estate: lproprio in un ipotetico scambio con l'olandese.tra i due, con il serbo che percepisce praticamente il doppio dell'ex Bayern Monaco, ma dal punto di vista dell'età e del valore dei cartellini un accordo si può trovare.