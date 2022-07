Un sinistro magico che farebbe innamorare San Siro. Hakim Ziyech é quel giocatore in grado, con la sua qualità, di esaltare un collettivo forte come quello del Milan. Il genio pronto a rompere lo schema contro le formazioni che hanno il primo obiettivo di non prenderle. Paolo Maldini e Ricky Massara sono innamorati di questo ragazzo dal carattere spigoloso ma con una capacità tecnica decisamente superiore alla media.



ZiYECH VUOLE IL MILAN - Venerdì scorso il Milan ha avuto un confronto con Ziyech per ribadirgli la volontà di fare un nuovo tentativo concreto con il Chelsea. Hakim vuole il Milan, vuole giocare a San Siro nella prossima stagione. Al momento è la soluzione preferita rispetto alle altre occasioni che il suo avvocato gli ha prospettato. La sua avventura a Londra è da considerarsi conclusa, non ci sono margini per ricomporre la frattura con Tuchel. Maldini e Massara lavorano ancora su De Ketelaere ma mantengono più viva che mai la pista Ziyech.