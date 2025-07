Roma, Shomurodov a un passo dal Basaksehir: la formula

Altra cessione in attacco per la Roma. Eldor Shomurodov si avvicina a grandi passi all'Istanbul Basaksehir, affare in prestito con obbligo di riscatto

La Roma non si ferma in sede di cessioni e continua il proprio programma di rivoluzione del proprio reparto offensivo. Dopo l’ufficialità arrivata negli scorsi minuti dell’acquisto di Tammy Abraham da parte del Besiktas, ecco che è ancora un club appartenente alla Super Lig Turca a muoversi con insistenza e determinazione per una punta della società capitolina.

Come viene riportato da Sky Sport, infatti, siamo alle battute finali per quanto riguarda la trattativa fra la Roma e l’Istanbul Basaksehir per la cessione definitiva di Eldor Shomurodov. La formula prevista dall’affare è quella di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con l’attaccante uzbeko che si avvicina dunque a grandi passi al trasferimento in Turchia. Il club turco è pronto a versare 3 milioni di euro per il prestito, più altri 3 milioni per l'obbligo di riscatto e un milione di bonus. Ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita a favore della società giallorossa.

Shomurodov ha già fornito il proprio benestare alla destinazione turca, un okay che ha accelerato e intensificato la trattativa fra tutte le parti. Ora si attende solo l’ok definitivo della Roma all’ultima proposta del Basaksehir per poter chiudere l’operazione e sancire così l’addio di Shomurodov dopo tre stagioni in giallorosso, fumata bianca in arrivo.