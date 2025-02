Top 3 casino Apple Pay, ecco i migliori secondo noi

➡️ Starcasino con Apple Pay deposito a partire da 5€

: la comodità dei pagamenti tramite iPhone ha spinto molti operatori del gioco online ad assecondare le richieste degli utenti. Nelle prossime righe vedremo quali sono i migliori casino Apple Pay nel 2025, quali sono i vantaggi nei depositi e nei prelievi e quali sono i limiti per chi sceglie questo metodo di pagamento.Da una menzione di merito al podio. Il prossimo step sarà quello di annunciare e motivare la Top 3 dei casino Apple Pay. Facendo un paragone con il pugilato non si tratta di un ko al primo round ma di una sofferta vittoria ai punti, visto che tutti i casino online Apple Pay con licenza ADM hanno rispettato i nostri test sulla sicurezza per il giocatore e sulle tempistiche indicate per i pagamenti. Alcuni siti di slot però ci hanno fornito performance migliori, limiti di deposito e prelievo più ampi e non possiamo cancellare altre caratteristiche dei casino come il bonus senza deposito o il palinsesto dei giochi disponibili.

Ricarica minima 5€

Ricarica massima 10.000€

Prelievo minimo 10€

Prelievo massimo 10.000€

Tempi di accredito immediati/1-3 giorni lavorativi

Per usare Apple Pay online casino come Starcasino danno il grande vantaggio per il giocatore di avere ampio margine di manovra sia per le ricariche sia per i prelievi. Se si cerca un casino con deposito minimo 5 euro Bet365, Betsson e Starcasino sono le opzioni migliori. Nell’ultimo caso i prelievi possono partire da 10€ ed arrivare fino ad un massimo di 10.000€ per transazione, donando all’utente estrema libertà nella gestione del conto.

➡️ Lottomatica casino con Apple Pay bonus benvenuto 4.000€

Ricarica minima 10€

Ricarica massima 2.000€

Prelievo minimo 10€

Prelievo massimo 2.000€

Tempi di accredito immediati/24 - 48 ore lavorative

Tra i top casino Apple Pay Lottomatica si guadagna una citazione particolare perché anche utilizzando questo metodo di pagamento si possono godere di tutti i vantaggi del colosso del gaming online, dal palinsesto ampio alle promozioni dedicate. Se in particolare si cerca un casino con SPID che accolga i nuovi giocatori con un bonus di benvenuto su Lottomatica si può godere della promo del 100% sul primo deposito fino a 2.000€ e del Bonus senza deposito di altri 2.000€ per chi si registra preferendo l’identità digitale alla procedura classica.

➡️ Leovegas casino: 250 free spin con Apple Pay

Ricarica minima 10€

Ricarica massima 3.000€

Prelievo minimo 20€

Prelievo massimo 5.000€

Tempi di accredito immediati/2-5 gg lavorativi

Abbiamo cercato online casino Apple Pay che offrono free spin alla registrazione: se si è alla ricerca di questa particolare promozione la risposta potrebbe arrivare con Leovegas, che tra la registrazione e i primi tre depositi offre 250 giri gratis su Big Bass Bonanza. Il titolo di Pragmatic Play peraltro è una della slot che pagano di più con un RTP medio del 96.71%. L’unico neo sono forse le tempistiche per il prelievo: chi lo richiede su Leovegas casino con Apple Pay potrebbe dover attendere dai 2 ai 5 giorni lavorativi. Su Goldbet ad esempio l’attesa è più corta con un massimo di 48 ore.

Come utilizzare Apple Pay nei casino

Depositare con Apple Pay

Casino Deposito minimo Deposito massimo Tempistiche 5€ 10.000€ Immediato 10€ 50.000€ 2-48 ore 10€ Illimitato Immediato 10€ n.d. Immediato 10€ n.d. Immediato

Tra i metodi pagamento per casino Apple Pay è uno dei più semplici da utilizzare, nonostante ciò alcuni utenti hanno la tendenza, forse un’eccessiva prudenza, a usare strumenti alternativi a quelli classici come le carte. Ecco perché nei prossimi paragrafi vedremo come depositare e incassare le vincite ottenute nei migliori casino online legali attraverso Apple Pay, in totale sicurezza.Tra i Migliori casino Apple Pay abbiamo citato brand storici del gioco made in Italy così come colossi internazionali come Pokerstars: depositare con Apple Pay è sicuro e del resto. Gli step da seguire per le ricariche sui casino online Apple Pay sono semplici: Sul conto gioco basta selezionare il metodo di ricarica con Apple Pay e autorizzare il pagamento dal proprio device. Sarà poi necessario sbloccare il bonifica tramite l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

I prelievi con Apple Pay

Casino Prelievo minimo Prelievo massimo Tempistiche 20€ 5.000€ 2-5 giorni 1€ 2.000€ 24-48 ore 10€ 10.000€ 1-3 giorni 5€ 2.000€ 1-2 giorni 10€ 2.000€ 24-48 ore

Anche la procedura per prelievi con Apple Pay - come del resto accade nei casino con PayPal - è molto rapida. Sul conto personale basterà indicare la cifra che si vuole prelevare, confermare Apple Pay come metodo e confermare la transazione tramite Touch ID o Face ID. Tuttavia è utile ricordarsi che molti siti richiedono che sia stato utilizzato il brand di Cupertino anche in fase di ricarica. In caso contrariò basterà scegliere un altro metodo di pagamento.

Bonus nei casino Apple Pay

I casino online e mobile non danno la possibilità di accedere ad un particolare bonus Apple Pay. Tuttavia non si tratta di un limite specifico per questo metodo di pagamento, visto che in generale gli operatori del gioco online assegnano promozioni seguendo criteri differenti. Tuttavia alcuni e-wallet escludono la possibilità di accedere ad esempio ad alcuni bonus di benvenuto: nei casino Apple Pay assicura tutti i vantaggi per sfruttare le promozioni.

Come aprire un conto Apple Pay

Apple Pay è uno strumento molto facile da configurare, visto che è di serie su ogni iPhone, Apple Watch, Mac e iPad.Una volta eseguita l'autenticazione tramite Face ID o codice si accede all'Apple Wallet. I dati della carta possono essere inseriti quando possibile anche tramite una scansione e per completare l'operazione basterà seguire le indicazioni della banca.

La sicurezza di Apple Pay

La sicurezza è uno dei vantaggi principali che si gode gestendo il conto del casino con Apple Pay.visto che questa è legata ad un codice univoco, in modo tale che, se desiderato, nulla venga registrato sul dispositivo o sui server Apple. L'utente ha anche la possibilità di nascondere la propria mail. In più

Pro e contro di Apple Pay

Pro html5-dom-document-internal-entity1-nbsp-endElevati standard di sicurezza per le transazioni

Massima tutela dei dati sensibili

Metodo valido per sbloccare buona parte dei bonushtml5-dom-document-internal-entity1-nbsp-end

Valido per aderire a bonus e promozioni

Zero commissioni per depositi e prelievi

Tempistiche sempre molto rapide Contro Non tutti i casino accettano Apple Pay

Valido solo con dispositivo Apple

Alternative ai casino con Apple Pay

Tra i metodi di pagamento moderni nei casino Apple Pay è ormai uno dei più rapidi, anche se non mancano alternative. Ad esempio anche PayPal gode di elevati standard di sicurezza ed è molto popolare sui siti di gioco. Due alternative altrettanto apprezzate sono i casino PostePay e i casino Paysafecard. Secondo i nostri test e in base ad un confronto con i giocatori entrambi garantiscono il giusto mix di comodità, rapidità e sicurezza.

La nostra opinione sui casino Apple Pay

Domande Frequenti sui casino con Apple Pay

Quali sono i migliori casino Apple Pay?

Prima di esprimere la nostra opinione sui casino Apple Pay abbiamo testato per settimane se il matrimonio tra siti ADM e il wallet elettronico della Apple sia effettivamente affidabile. A costo di far finta di non avere a che fare con un brand che ha segnato l’intero mondo della tecnologia abbiamo messo in discussione tutto, ma gli standard di sicurezza, la velocità e la comodità sono di primo livello.La lista dei casino online con Apple Pay è sempre più ampia: a nostro avviso i migliori sono Lottomatica, Leovegas, Betsson e PokerStars.

Posso depositare solo 5€ con Apple Pay nei casino online?

Sì. Anche se non tutti i casino online accettano limite minimo di deposito così basso. Tuttavia siti come Starcasino, Bet365 e Betsson consentono di depositare solo 5€ con Apple Pay.

Ci sono bonus se uso Apple Pay?

Non esistono bonus specifici e dedicati, ma i siti ADM non pongono limiti precisi per chi vuole sfruttare i bonus con Apple Pay.