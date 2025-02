Scommesse vincente Eurovision 2025: le quote sull'Italia e le favorite

In attesa di conoscere gli artisti che rappresenteranno la propria Nazione nella nota manifestazione europea, i bookmakers hanno già aggiornato le quote vincente Eurovision 2025. Dopo il trionfo con i Maneskin nel 2021, quali sono le chances dell'Italia di salire musicalmente sul 'tetto di Europa'? Ecco il parere di tre diversi operatori:

Quote vincente Eurovision 2025: le scommesse sull'Italia e le favorite

Gli operatori nelle quote vincente Eurovision sono concordi nell'indicare Israele, Belgio e Svezia come le Nazioni favorite alla vittoria. Subito dietro, in un gruppo di outsider di alto livello, troviamo l'Italia, affiancata da Francia, Ucraina e Finlandia, tutte pronte a giocarsi le loro carte. Per le altre nazioni la strada verso il trionfo appare più complicata, ma l'Eurovision ci ha abituato a sorprese inattese, rendendo ogni edizione imprevedibile fino all'ultimo voto.



Prima di visionare le principali piattaforme AAMS (ADM) in cui è possibile piazzare scommesse sul vincitore Eurovision, ecco alcuni approfondimenti che possono risultare utili:

● ● ●

Dove scommettere sulle quote Eurovision

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote sul vincitore dell’Eurovision 2025, abbiamo preparato una lista di operatori che periodicamente aggiornano questo mercato. Oltre alle quotazioni, questi bookmaker si distinguono per i bonus di benvenuto offerti alla registrazione, l'affidabilità della piattaforma e la varietà di metodi di pagamento disponibili, garantendo un'esperienza di gioco responsabile e sicuro.

● ● ●

Albo d'oro vincitori Eurovision degli ultimi 10 anni

Come già accennato in precedenza, l'Italia è riuscita a vincere l'Eurovision nel 2021 con "Zitti e Buoni" dei Maneskin. Ma qual è l'albo d'oro della Manifestazione degli ultimi dieci anni? Ecco le Nazioni che hanno trionfato dal 2014 a oggi:

2014: Austria – Conchita Wurst con "Rise Like a Phoenix"

– Conchita Wurst con "Rise Like a Phoenix" 2015: Svezia – Måns Zelmerlöw con "Heroes"

– Måns Zelmerlöw con "Heroes" 2016: Ucraina – Jamala con "1944"

– Jamala con "1944" 2017: Portogallo – Salvador Sobral con "Amar pelos dois"

– Salvador Sobral con "Amar pelos dois" 2018: Israele – Netta con "Toy"

– Netta con "Toy" 2019: Paesi Bassi – Duncan Laurence con "Arcade"

– Duncan Laurence con "Arcade" 2020 : Evento cancellato a causa della pandemia di COVID-19

Evento cancellato a causa della pandemia di COVID-19 2021: Italia – Måneskin con "Zitti e buoni"

– Måneskin con "Zitti e buoni" 2022: Ucraina – Kalush Orchestra con "Stefania"

– Kalush Orchestra con "Stefania" 2023: Svezia – Loreen con "Tattoo"

– Loreen con "Tattoo" 2024: Svizzera – Nemo con "The Code"

● ● ●

FAQ Scommesse vincente Eurovision

Dove trovare le quote Eurovision sui bookmaker?

Le quote sul vincitore Eurovision si possono trovare solitamente sulla sezione 'Extra-Sport' > 'Spettacolo'.

Qual è il parere dei bookies sulle favorite nelle quote Eurovision?

Gli operatori credono che i principali favoriti all'Eurovision sono Israele, Belgio e Svezia.

Chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2025?

L'Italia sarà rappresentata all'Eurovision da chi vincerà l'edizione 2025 del Festival di Sanremo.

Dove si terrà l'Eurovision 2025?

L'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea, in Svizzera, nella prestigiosa St. Jakobshalle. Le semifinali si terranno il 13 e 15 maggio, mentre la gran finale è in programma per il 17 maggio. La Svizzera ha ottenuto il diritto di ospitare l'evento grazie alla vittoria di Nemo con il brano The Code nell'edizione precedente.