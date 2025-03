Prewin opera sul mercato italiano con licenza ADM numero 15200 e appartiene a Vincitu Srl. Nello scrivere questa recensione, abbiamo testato per poco più di 15 ore questo operatore, analizzando diversi aspetti tra cui bonus e promozioni, modalità di registrazione, palinsesto e quote scommesse, sezione casinò e metodi di pagamento. Nei paragrafi che seguono potrete conoscere la nostra opinione obiettiva su Prewin.

● ● ●

Il nostro riscontro su Prewin

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 2.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Il giudizio complessivo su Prewin sfiora la sufficienza. Tuttavia, sono molti i miglioramenti che questo bookmaker dovrebbe apportare se vorrà colmare il gap con i principali siti scommesse presenti sul mercato italiano. In particolare, l’interfaccia grafica e la semplicità d’uso della piattaforma sono fattori che penalizzano Prewin rispetto a top operatori del calibro di Sisal e Goldbet.

● ● ●

Recensioni Prewin sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Sebbene non sia etichettato come “Welcome Bonus”, tutti i clienti Prewin possono usufruire di un bonus deposito del 100% fino a 50€. L’offerta sarà valida per tutto il 2025. Importante: affinché l’utente riceva il bonus, è necessario procedere alla convalida del conto gioco. Pertanto, finché non verificherete l’account, evitate di effettuare il deposito qualificante. Riguardo ai requisiti di puntata, una volta ricevuto il bonus bisogna piazzare scommesse in multipla di almeno 3 eventi con quota minima 1,40 per singolo evento e quota complessiva del ticket non inferiore a 4,00. Inoltre, il bonus dovrà essere giocato con un requisito di sblocco pari a 10x, ovvero un importo pari o superiore a 10 volte l’importo del bonus ricevuto.

● ● ●

Il bonus di Prewin a confronto

Abbiamo confrontato il bonus di Prewin con le offerte di benvenuto di Betsson e Gekobet. I tre operatori offrono bonus sul primo deposito, ma con differenze significative.

Prewin : 100% fino a 50€, giocabile solo su multiple da almeno 3 eventi con quota minima 1,40 e quota totale 4,00. Requisito di sblocco 10x, molto impegnativo.

: 100% fino a 50€, giocabile solo su multiple da almeno 3 eventi con quota minima 1,40 e quota totale 4,00. Requisito di sblocco 10x, molto impegnativo. Betsson : 100% fino a 100€, utilizzabile su scommesse con almeno 3 selezioni e quota minima 1,50. Requisito di puntata 1x, molto vantaggioso.

: 100% fino a 100€, utilizzabile su scommesse con almeno 3 selezioni e quota minima 1,50. Requisito di puntata 1x, molto vantaggioso. Gekobet: massimo 30€, assegnato sulla prima scommessa refertata, con quota minima totale 4,00 e requisito di puntata 1x.

, con importo maggiore e condizioni di sblocco decisamente più accessibili rispetto a Prewin.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Prewin

Aprire un conto gioco Prewin può risultare meno intuitivo rispetto alla maggior parte degli operatori targati ADM e, ancor di più, rispetto ai siti scommesse SPID. Per avviare la procedura di registrazione (la modalità classica è l’unica disponibile), seguite la procedura in basso:

Accedere al sito www.prewin.it;

Cercare il pulsante “APRI UN CONTO”, collocato a sinistra nel sottomenu e non in alto a destra, come invece avviene solitamente;

Inserire tutti i campi richiesti e flaggare tutte le voci poste sotto “Termini e Condizioni”;

Al termine di questa procedura, riceverete un sms con delle credenziali provvisorie che vi consentiranno di effettuare il primo login.

Successivamente, dalla propria area di gioco potrete modificare username e password e inviare una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

● ● ●

Prewin: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Stargame offre una solida selezione di scommesse calcio, con competizioni principali come Serie A, Premier League, Champions League e altre, incluse le categorie minori.



Le scommesse variano da esiti finali a risultati esatti e marcatori. Oltre al calcio, sono disponibili sport come ippica, basket, tennis e discipline meno comuni come snooker e freccette. La sezione live è particolarmente ricca, con oltre 20.000 eventi mensili e quote che si aggiornano in tempo reale, offrendo un'ottima esperienza di gioco durante gli eventi.

● ● ●

Il casinò Prewin: più di 3.000 Slot diverse

Con ben 33 provider, il casinò di Prewin mette a disposizione dei propri clienti una vasta quantità di giochi. La sezione si presenta con una gallery di tutte le slot presenti. Dal menu di sinistra, è possibile filtrare i giochi per provider o scrivere direttamente il nome della slot alla quale si intende giocare. Tra i produttori di giochi, segnaliamo la presenza di Pragmatic Play, Hacksaw, NoLimit, Play ‘n Go e Playtech. Gli amanti delle slot possono contare su un bonus casinò di benvenuto fino a 222 euro.

● ● ●

Prewin metodi di pagamento disponibili

Su Netwin sono disponibili nove metodi di pagamento, un numero leggermente sotto alla media degli operatori ADM, che si attesta tra i 10 e gli 11. Di seguito, un elenco di tutte le modalità con cui è possibile effettuare ricariche e prelievi:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €5.00 prelievo in 1-2 giorni lavorativi Postepay €1.00 prelievo entro 24 ore Paypal €5.00 prelievo entro 24 ore Bollettino Postale €5.00 prelievo 3-5 giorni lavorativi Skrill €5.00 prelievo entro 24 ore Bonifico bancario €5.00 2-5 giorni lavorativi Scratch Card €2.00 prelievo non disponibile

● ● ●

Recensioni Prewin: il verdetto finale di CalcioMercato

Affidarsi a Prewin significa accettare qualche compromesso. Il palinsesto sportivo è competitivo, ma la piattaforma risulta meno intuitiva rispetto a quelle dei principali operatori ADM. Il bonus di benvenuto, con un requisito di sblocco 10x, è tra i più difficili da convertire che abbiamo testato. Noi della redazione riteniamo che questa condizione lo renda poco attraente rispetto a offerte più vantaggiose, come quella di Betsson. Sul fronte del casinò, la selezione di giochi è ampia, ma la navigazione potrebbe essere più fluida. In sintesi, Prewin ha punti di forza, ma servirebbero miglioramenti per competere con i migliori bookmaker in Italia.

● ● ●

Domande Frequenti

Prewin è sicuro?

Sì, Prewin opera con licenza ADM n. 15200, garantendo sicurezza e legalità nelle scommesse e nelle transazioni.

Perché scegliere Prewin?

Prewin offre un palinsesto ricco di mercati e un’ampia selezione di giochi da casinò con oltre 30 provider.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Prewin?

Dovrebbe semplificare la registrazione, rendere il bonus più accessibile e migliorare l’usabilità della piattaforma per una navigazione più intuitiva.