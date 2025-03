Ucraina-Belgio pronostico Nations League, quale sarà il risultato esatto? Le quote dei bookies

Operatore Maggiorata Ucraina vince + Gol Sì

9.00 10.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

*Le quote indicate possono subire variazioni

Pronostico Ucraina Belgio: il consiglio dell'esperto e il parere dei bookies

A mio avviso, il Belgio parte come favorito per conquistare la vittoria. La squadra ospite vanta una rosa decisamente più competitiva, con giocatori di altissimo livello in grado di fare la differenza. Per questa ragione, il mio pronostico per l'incontro è il "Segno 2". Andrea Stefanetti

Tutto è pronto per la sfida tra Ucraina e Belgio, che si terrà alle 20:45 di giovedì 20 marzo in occasione dei Playoff di Nations League. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece ledi tre differenti operatori:L'Ucraina ha ottenuto solo una sconfitta, contro l’Albania, nelle ultime 12 partite. Con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha chiuso al secondo posto nella prima fase della competizione. Il Belgio ha continuato a faticare in Nations League, con 4 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria, chiudendo al quarto posto nel gruppo grazie alla differenza reti.Giocare su campo neutro non sarà affatto facile, ma l'Ucraina si è adattata e lo ha fatto piuttosto bene., punta a riscattarsi dopo le difficoltà mostrate nello sviluppo del proprio gioco durante la fase a gironi di Nations League.

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Ucraina-Belgio? L'opinione dei bookies

L'Ucraina cerca continuità, mentre la Nazionale belga punta al riscatto. Dopo un'analisi approfondita, i bookmaker ritengono che uno dei risultati più probabili sia un 0-1 a favore del Belgio., seguita da Quigioco con 6.86 e Sisal, che si ferma a 6.75.

● ● ●

Ucraina-Belgio: i precedenti

Le probabili formazioni di Ucraina Belgio

C'è un solo precedente ufficiale tra Ucraina e Belgio. L'unico incontro si è disputato durante la fase a gironi di Euro 2024, a giugno, e si è concluso con un pareggio 0-0.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'andata dei Playoff di Nations League:



Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Talovierov, Zabarnyi, Matvienko; Stepanenko; Gutsuliak, Sudakov, Shaparenko, Mudryk; Dovbyk. Allenatore Rebrov.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A. Onana; Bakayoko, Trossard, Lukebakio; Openda. Allenatore Garcia.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match di Nations League tra Ucraina e Belgio, in programma giovedì 20 marzo alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming su Uefa TV tramite la piattaforma disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.