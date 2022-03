A un certo punto sembrava fatta, tutto era pronto per il cambio sulla panchina delsulla panchina dei Blancos, o quasi. Oggi la storia è tornata d’attualità, dopo l’intervista rilasciata dal tecnico bianconero a GQ:A raccontare i particolari del mancato trasferimento di Max a Madrid è stato il quotidiano spagnolo As. I fattori decisivi nella scelta? Due. Da un lato, il tempismo.L'allenatore italiano aveva questa offerta e quella della Juve in attesa del Madrid, ma aveva paura di rimanere senza squadra, dopo non aver allenato per due anni. Poco prima dell'addio di Zidane al Real, Allegri aveva già escluso di andare all'Inter. Ma aveva avuto un ultimatum dalla Juve?Dopo l’incontro tra Zidane e il Real, i Galacticos avrebbero informato Allegri del via libera. Ma il tecnico italiano, a quel punto, avrebbe accettato l’offerta della Juve.Così il Real era rimasto senza la sua prima scelta, iniziando a dialogare con Antonio Conte, fresco di scudetto all'Inter. La ricostruzione fatta dal quotidiano spagnolo si chiude con i concetti spiegati da Allegri a più riprese. La conoscenza dell’ambiente e la possibilità di poter restare vicino ai propri cari ha fatto la differenza.