Arsenal-PSG LIVE alle 21, formazioni ufficiali: Saka-Trossard-Martinelli contro Doué-Dembelé-Kvaratskhelia

Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partiresi apre il sipario sul penultimo atto dellacon il programma dell'della competizione più importante al mondo: appuntamento all'Emirates Stadium di Londra, in campo l'di Mikelcontro ildi, nel primo atto di una sfida che vedrà il proprio epilogo mercoledì prossimo al Parco dei Principi. I Gunners sono reduci dall'inaspettata estromissione del Real Madrid campione in carica, mentre i francesi hanno fatto fuori l'Aston Villa, dopo aver eliminato agli ottavi un'altra delle grandi favorite, il Liverpool. La massima competizione europea entra nella fase più calda, quattro squadre rimaste in corsa con l'obiettivo di qualificarsi pere alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie: c'è in palio la possibilità di affrontare una tra Barcellona e Inter, in campo domani sera a Montjuic. Arsenal e PSG si erano già affrontate, in questa edizione della Champions, nella fase iniziale: a Londra, stesso stadio, finì 2-0 per gli inglesi, con le reti di Kai Havertz e Bukayo Saka.

Arsenal-PSGRaya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis EnriqueVincic (SLO)

