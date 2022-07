Il Birmingham ha una nuova proprietà, targata anche Maxi Lopez. Oggi l'argentino e il suo socio Paul Richardson dopo una lunga trattativa, hanno preso possesso del club inglese di Championship. Alle 11 del mattino sono entrati nella sede e hanno visionato le strutture societarie, compreso lo stadio. Nel pomeriggio andranno al centro sportivo.





L'ex Milan e Barcellona avrà il 50% delle azioni, così come Richardson della Maxco Capital. I contratti sono già stati firmati e la transazione per l'acquisto si concretizzerà in 2 anni. Il passaggio di proprietà sarà concluso in 2 fasi: la prima prevede il 21% della società e lo stadio per 25 milioni. L'ultimo step invece prevede il 75% restante delle azioni