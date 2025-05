Cagliari-Udinese 1-2: il tabellino

GETTY

Cagliari-Udinese 1-2 (primo tempo 1-1)Marcatori: 27' p.t Zarraga (U), 35' p.t Zortea (C), 22' s.t Kristensen (U)Assist: 27' p.t Rui Modesto (U), 35' p.t Makoumbou (C), 22' s.t Zemura (U)Caprile; Luperto, Palomino, Zappa; Augello (34' s.t Obert), Adopo, Marin (24' s.t Gaetano), Makoumbou (24' s.t Deiola), Zortea (28' s.t Felici); Luvumbo (34' s.t Coman), Piccoli. All. NicolaOkoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto (33' s.t Giannetti), Zarraga (33' s.t Bravo), Lovric (39' s.t Ekkelenkamp), Karlstrom, Kamara; Atta; Davis (33' Sanchez). All. Runjaic

Arbitro: Ermanno Feliciani di TeramoAmmoniti: 1' s.t Bijol (U), 18' s.t Atta (U), 45' s.t +4 Coman (C)Espulsi: \