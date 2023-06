Il gol segnato all'Olanda, la cavalcata, più di una in realtà, nel corso del secondo tempo della partita poi vinta proprio grazie alla sua rete e un messaggio chiaro rivolto a tutti coloro che stanno aspettando di capire quanto ci sia ancora nelle sue giocate di quello che lo aveva reso grande prima del grave infortunio., sa ancora spaccare in due le partite come un tempo e, con gli infortuni alle spalle,E la gara è servita a Chiesa anche a poter lanciare un messaggio, seppur velato, proprio alla società bianconera per il suo futuro. In tono educato, che da sempre lo contraddistingue, ha fatto capire sia ieri che nei giorni precedenti alla partita, di essere pronto a ricominciare la prossima stagione con la Juve, ma ha anche sottinteso che, serviranno certezze importanti per sé e per la squadra. "Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno davvero difficile.poi dalla prossima stagione inizierò la preparazione già dal ritiro estivo. Riaprtire da me? Vedremo io sono alla Juventus e penso alla Juventus".Di fatto in casa Juventus non ci sono incedibili e questo Chiesa lo sa e lo sa anche il suo procuratore. Tutti inon hanno finora animato il mercato, ma le risposte date sul campo con l'Italia possono aiutare il mercato. In mezzo c'è un cche sta costringendo sia la società che il suo agente a delle riflessioni con lache sia con la Juve o che sia altrove. Per questo quel "penso solo alle vacanze" oggi non può dare certezze ai tifosi della Juve che durante queste vacanze ascolterà il mercato e valuterà il suo futuro.