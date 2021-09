Tutto il mondo aspetta il debutto-bis di Cristiano Ronaldo con il Manchester United. Tutto il mondo lo vedrà. Tranne l'Inghilterra. Proprio così. Lì dove CR7 è tornato da re, non verrà trasmessa la partita di sabato alle 16 tra i Red Devils e il Newcastle. Ci saranno 189 Paesi collegati, ma non il Regno Unito.



BLACKOUT - La gara non è stata inserita tra quelle da mandare in diretta né da Sky Sports, né da BT Sport o Amazon. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15 locali - 16 italiane - nella fascia in cui in Inghilterra è previsto un blackout deciso da quando esistono le tante partite trasmesse in tv. L’articolo 48 dello statuto UEFA, infatti, consente a tutti i Paesi di individuare nel fine settimana uno slot di due ore e mezza in cui il calcio in diretta viene bandito dagli schermi.