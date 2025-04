Getty Images

Il Como può blindare la salvezza in casa contro il Torino. Nella gara delle 18 della 32^ giornata di Serie A gli uomini di Fabregas possono salire a 36 punti, andando a +12 su Empoli e Venezia a quota 24. I granata, decimi e appaiati all'Udinese a quota 40 punti, hanno come obiettivo di staccare i friulani, sconfitti 4-0 contro il Milan. Fuori Nico Paz e Vlasic. Diao sfida Ché Adams, supportato da Elmas e Sanabria.

IL TABELLINO

COMO-TORINO

MARCATORI:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao. All: Fabregas.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

ARBITRO: Mercenaro

AMMONITI:

ESPULSI: