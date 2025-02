Corriere della Sera - Un calciatore della Juventus su Thiago Motta: "Non lo sopporto, e non sono l'unico"

. Il Corriere della Sera in edicola oggi attribuisce queste parole a un calciatore della Juventus. Il quale si sarebbe confidato così a un amico, parlando dei rapporti connella notte dopo l'eliminazione ai rigori in casa contro l'Empoli ai quarti di finale in Coppa Italia.Quando l'allenatore bianconero aveva usato parole forti nei confronti della propria squadra: "Provo vergogna e spero che sia lo stesso per i calciatori" (LEGGI QUI) Il giorno dopo ha preso parola il dirigente Cristiano Giuntoli, il quale ha dichiarato fiducia al tecnico: "Thiago Motta non è in discussione" (LEGGI QUI)

Eppure iniziano a circolare le prime voci di mercato su un possibile nuovo allenatore per la Juventus nella prossima stagione: da Conte a Gasperini passando per Mancini e Tudor (LEGGI QUI) Arrivato la scorsa estate dopo aver portato il Bologna in Champions League grazie al quinto posto in classifica,. E' il terzo allenatore più pagato in Italia dopo Antonio Conte (Napoli) e Simone Inzaghi (Inter), che percepiscono uno stipendio da 6,5 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus è quarta in classifica con 49 punti raccolti in 26 giornate di campionato con 43 gol fatti e 21 subiti.