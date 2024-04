Donadoni: ‘Leao e Dybala? Giocatori diversi ma accomunati da tre fattori’

37 minuti fa



Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni parla così del duello tra Leão e Dybala in Milan-Roma: "Parliamo di due giocatori diversi, per caratteristiche e collocazione in campo, ma ad accomunarli c'è la capacità di essere imprevedibili, creativi e fantasiosi. E di poter accendere le proprie squadre come fanno i fuoriclasse. Possono decidere una partita con una giocata. Leao sfrutta soprattutto la sua grande velocità e l'istinto: ha bisogno di spazio davanti a sè per partire, strappare e poi colpire. La sfida di giovedì sarà apertissima: Leao ha ritrovato continuità, anche sotto porta, nel momento decisivo della stagione del Milan. Mi aspetto spettacolo".