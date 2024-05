Fratelli d'Italia, il testo completo dell'inno di Mameli

A breve inizierà l'Europeo in Germania, in programma dal 14 giugno al 14 luglio; l'Italia debutterà il giorno dopo dei padroni di casa - gara inaugurale con la Scozia -. Tempo di nazionali e tempo di inni, "Fratelli d'Italia" su tutti. Mano sul cuore, e via: si canta. Prima di ogni partita si sentirà il "Canto degli italiani" - questo il titolo originale - scritto da Goffredo Mameli nel 1847.

Fratelli d'Italia,l'Italia s'è desta,dell'elmo di Scipios'è cinta la testa.Dov'è la vittoria?!Le porga la chioma,ché schiava di RomaIddio la creò.Stringiamci a coorte,siam pronti alla morte,siam pronti alla morte,l'Italia chiamò.Noi siamo da secolicalpesti, derisiperché non siam Popolo,perché siam divisi:raccolgaci un'unicabandiera, una speme:di fonderci insiemegià l'ora suonò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Uniamoci, amiamoci,l'Unione, e l'amore

Rivelano ai PopoliLe vie del Signore;Giuriamo far liberoIl suolo natìo:Uniti per DioChi vincer ci può?Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Dall'Alpi a SiciliaDovunque è Legnano,Ogn'uom di FerruccioHa il core, ha la mano,I bimbi d'ItaliaSi chiaman Balilla,Il suon d'ogni squillaI Vespri suonò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Son giunchi che pieganoLe spade vendute:Già l'Aquila d'AustriaLe penne ha perdute.Il sangue d'Italia,Il sangue Polacco,Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.