Ha declinato la Roma, ha detto no alla Lazio, e nel frattempo ad avvicinarsi di più è stata la Fiorentina. Il futuro di Gennaro Gattuso si colora di viola nelle previsioni degli analisti, a cui l’imminente cambio di proprietà ha dato l’input per la scommessa dedicata all’ex tecnico del Milan: nella lista di opzioni per la prossima stagione la Fiorentina svetta sul tabellone Sisal Matchpoint, a 2,50, con il Genoa seconda opzione a 4,50. Da considerare anche la pista che porta agli Emirati Arabi, un cambio di direzione totale a 7,50, mentre si torna tra le alternative "europee" con la Sampdoria, il Watford e il Wolverhampton, tutti a 12,00. Un pizzico di nostalgia, infine, con il Rangers di Glasgow, una delle prime esperienze da calciatore di Gattuso: il ritorno da allenatore, riferisce Agipronews, pagherebbe 16,00.