Riflessioni e bilanci in casa. In questi giorni la dirigenza dovrebbe sciogliere i dubbi sull'allenatore della prossima stagione: la salvezza conquistata ha fatto scattare in automatico il rinnovo difino al 2020, ma non è detto che l'allenatore continui la sua avventura sulla panchina rossoblù. Come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Prandelli eper decidere il futuro.- In attesa di una decisione ufficiale, sono quattro le ipotesi in caso di un cambio in panchina: la prima è quella che porta a Sabri, ex allenatore del Rennes che è già stato al Genoa come giocatore; un altro profilo seguito è quello di Andrea, rimasto fermo nell'ultima stagione dopo l'esperienza con lonel 2017-18; il nome nuovo è quello di Aurelio, che nonostante la retrocessione con l'ha fatto vedere un gioco propositivo senza mai nascondersi. Occhio però, perché su Andreazzoli c'è anche lae potrebbe aprirsi un derby per la panchina ( QUI i dettagli). Un po' più defilato Leonardo, che dopo un colloquio con la dirigenza nei giorni scorsi è più vicino alla permanenza alla Spal.