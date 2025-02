Il Galatasaray annuncia: "Iniziati i colloqui ufficiali per Morata"

Il Galatasaray annuncia l'arrivo dicon una nota ufficiale nella quale parla di trattative iniziate. Una prassi dei club turchi, che quando chiudono un'operazione lo comunicano in questo modo: "Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, l'AC Milan SPA, per la cessione a titolo temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín".- Fuori Morata e dentro Santiago Gimenez. Il Milan ha centrato l'obiettivo dello switch in attacco portando avanti parallelamente le due operazioni fino alla chiusura definitiva. A breve sono attese le firme di entrambi i giocatori, con il primo che in mattinata volerà in Turchia e il messicano a Milano per le visite mediche.. Ad attenderlo all'aeroporto di Istanbul ci sono 30mila tifosi turchi.

- Santiago Gimenez invece arriva. Il giocatore non vedeva l'ora di trasferirsi in rossonero, aspettava solo il via libera del Feyenoord che l'ha lasciato partire dopo aver rifiutato la prima proposta del Milan. L'attaccante messicano aveva già trovato da giorni un accordo verbale con i rossoneri che hanno messo sul tavolo un contratto fino al 2029 con ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.