Incredibile Mourinho, può sfidare la Roma ad una settimana dall'esonero: contatto con l'Al-Shabab

Gli strani incroci del destino. Sono passati esattamente tre giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esonero da parte della Roma e José Mourinho potrebbe ritrovarsi di fronte la formazione giallorossa molto prima di quanto pensasse. Lo Special One e soprattutto il suo agente Jorge Mendes non hanno perso tempo per pianificare il futuro ed iniziare a prendere in considerazione eventuali proposte sul mercato: una di queste, come riferisce Sky Sport, arriva direttamente dall’Arabia Saudita, diventata nel giro di pochi mesi una delle mete più ambite nel panorama internazionale.



NON HA DETTO NO - Mourinho è entrato infatti nel mirino dell’Al-Shabab, formazione con sede a Riyad e che nella passata stagione ha concluso al quarto posto la Saudi Pro League, ma che quest'anno si trova all'undicesimo posto con 21 punti, appena 4 sopra la zona retrocessione. Attualmente è allenata dal tecnico croato ed ex difensore di Liverpool e Dinamo Zagabria Igor Biscan. Secondo Sky Sport, pur essendo reduce da una grande delusione per la conclusione inaspettata della sua avventura a Roma - arrivata al termine di evidenti frizioni col proprietario Dan Friedkin e conclusasi con un vivace faccia a faccia nel quale è stata comunicata la scelta dell’esonero - Mourinho non ha detto di no e si è preso qualche ora per riflettere, prima di iniziare ad intraprendere eventuali discussioni sui dettagli economici. L’allenatore portoghese è legato contrattualmente alla Roma fino al prossimo 30 giugno e dovrà percepire ciò che resta dell’ingaggio da 7 milioni di euro più bonus.



SUBITO LA ROMA - Parlavamo di destino e di incroci pericolosi, perché il prossimo 24 gennaio proprio l’Al-Shabab affronterà in amichevole la Roma nell’ambito del contratto di sponsorizzazione con Riyadh Season, la manifestazione che si è legata al Club come Front of Shirt Partner, e che anche attraverso lo sport mira a riunire persone da ogni parte del mondo nella capitale saudita. Qualora Mourinho dovesse quindi accordarsi nelle prossime ore o al più tardi nei prossimi giorni con l’Al-Shabab, potrebbe trovarsi di fronte la sua ultima squadra allenata soltanto ad una settimana dall’esonero voluto da Friedkin. Mourinho non è ovviamente l’unica pista presa in considerazione dalla società saudita, che ha sondato pure il nome dell’ex Sampdoria Dejan Stankovic, attualmente alla guida degli ungheresi del Ferencvaros.