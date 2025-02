Inter, chi sono Calligaris e Zamarian: i nuovi portieri che possono giocare in prima squadra

Suona un campanello d’allarme in casa. La frattura alrimescola le carte in un ruolo complicato per i nerazzurri – e non solo – come quello dei. Per il prossimo mese e per gare fondamentali inlo svizzero marcherà visita edovrà trovare nuove soluzioni. La più ovvia, quella che verrà percorsa, è quella che porta aArrivato in estate per, l’exè stato finora una meteora. In nerazzurro ha registrato: 90’ da titolare lo scorso dicembre nella sfida contro, una gara vinta per 2 a 0. Poi null’altro. Sommer e la gestione di Inzaghi non gli hanno lasciato neanche le briciole e, complice anche qualche piccolo fastidio fisico qua e là,Lo farà nei prossimi impegni quando i nerazzurri se la vedranno con il– il prossimo match – quindi con lanei quarti di finale di Coppa Italia, colnel match Scudetto e poi con. Proprio con i bergamaschi, Sommer potrebbe rientrare a metà marzo anche se è plausibile che il suo ritorno in campo possa slittare a dopo lae al match con. L’ex portiere della Svizzera inoltre non ci sarà nel doppio confronto degli

Tutti i riflettori saranno dunque sull’altrodella rosa visto anche l’infortunio prolungato di, ai box da diverse settimane dopo essersi sottoposto aDei tre portieri insomma ne resta solo uno disponibile, le cui condizioni tra l’altro sono tutte da verificare. L’Inter quindi si scopre corta e dovrà affidarsi anche alle nuove leve. In estate infattiha preso la direzione Venezia, la stessa intrapresa poi da, che era ancora in rosa ma non era stato inserito nelle liste, dopo l’infortunio del figlio di Dejan. Poche alternative, quindi.che dovranno farsi trovare pronti nel caso di necessità. Sono Alessandroe Matteo

Il primo nome è quello di Calligaris. Già aggregato per diversi match della prima squadra, il classeè nativo di. Ha un fisico slanciato, è alto ma non un colosso e ha come caratteristica migliorein porta dove spesso si mette in mostra con interventi miracolosi e dove eccelle perPuò migliorare invece nellee nellama, come successo ad altri portieri nerazzurri in passato, nel gioco coi piedi c’è sempre tempo per crescere. Ha un contratto fino al, prolungato nel 2023. Vanta già 20 presenze stagionali con 22 gol subiti e 8 clean sheet a referto e arriva da grandi prestazioni che l’hanno consacrato a livello giovanile, come quella recente contro ilinAll’Inter, Calligaris ci era arrivato nel, ad appena, dopo le prime esperienze nel club friulano del. Già la scorsa estate era stato aggregato alla squadra di Inzaghi per la, un assaggio di quello che sarà nelle prossime settimane.

Di un anno più giovane, Matteoè quindi un classe. È stato lui a prendere il posto di Calligaris quando quest’ultimo è stato promosso in prima squadra. Anche lui è arrivato all’Inter in tenera età dalla, club di Motta di Livenza,. Anche lui gode di un fisico possente e strutturato, nonostante sia meno alto rispetto al suo compagno di ruolo. È un profilo il suo che può ricordare quello di, passato proprio dalla trafila nerazzurra, prima di finire alla Juventus. Ha già 9 presenze in Primavera con 15 gol subiti e 2 clean sheet unite a 4 presenze in Youth League con 7 reti incassate. Siederà anche lui in panchina nelle prossime gare che si sapeva fossero importanti e che ora si annunciano ancora più delicate.