e, dopo il successo di Firenze, potrà godersi in santa pace l'impegno pomeridiano del Milan contro il Crotone per capire se l'eventualità del sorpasso in vetta alla classifica possa materializzarsi già al termine di questo fine settimana o se si tratti di un appuntamento rimandato. E nel frattempo la testa va già alla decisiva sfida di Coppa Italia contro la Juventus di martedì, con l'obiettivo di ribaltare l'1-2 di San Siro. Se dal campo le preoccupazioni che arrivano sono relative,, che si arricchisce di ulteriori dettagli.- Secondo quanto ricostruisce La Repubblica,(c'è anche la Roma per il recente cambio di proprietà), la commissione di vigilanza presieduta da Paolo Boccardelli che ha il compito di sorvegliare la solidità finanziaria dei club professionistici.dopo le misure restrittive imposte dal governo di Pechino eUna voce quest'ultima che inquieta non poco dalle parti di Viale della Liberazione, perché entro novembre va trovata una soluzione per la rinegoziazione dei due bond da 375 milioni di euro che scadono nel 2022 e uno degli enti creditori, Goldman Sachs preme per riscuotere quanto dovuto. Diversamente, assumerebbe il controllo del club nerazzurro per poi trovare un nuovo acquirente. Da qui, l'urgenza di Suning di giungere in tempi brevi a un accordo con BC Partners o un altro dei soggetti che hanno manifestato interesse per il pacchetto azionario dell'Inter. Mentre sullo sfondo rimane la romantica e suggestiva ipotesi di una cordata italiana pronta a subentrare, col nome dell'ex patron Ernesto Pellegrini da tenere in considerazione, come calciomercato.com vi ha raccontato in questi giorni.