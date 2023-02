Isco, centrocampista svincolato dal Siviglia, è molto richiesto sul mercato. L’ex Real Madrid è stato accostato a diversi club, tra i quali la Roma, per il dopo Zaniolo, e l’Union Berlin, la quale sta disputando una stagione incredibile in BundesLiga.



LA SCELTA – Il giocatore sembra non aver scelto nessuna di queste due destinazioni. L’iberico ha deciso di provare ad andare oltreoceano, in MLS. Secondo diverse fonti ha rifiutato contratti considerevoli da società turche come Besiktas e Galatasaray.