Italia Under 21, la carica di Buffon: "Servono appartenenza, attaccamento e passione"

Getty Images

Il capo delegazione della Nazionale maggiore italiana, nella giornata di sabato 14 giugno è atterrato a Trnava in Slovacchia, dove in serata gli azzurrini di Carmine Nunziata se la vedranno contro i padroni di casa nella partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under-21. Nella prima sfida l'Italia Under-21 si è imposta per 1-0 sulla Romania grazie al goal del romanista Tommaso Baldanzi.- Il portiere Campione del Mondo nel 2006 in Germania ha parlato a squadra, staff e accompagnatori in vista del match in programma allo Stadio Anton Malatinsky, che potrebbe anche consegnare alla formazione azzurra il pass per gli ottavi di finale della competizione dopo solo due gare giocate (in caso di vittoria dell'Italia e di contemporaneo mancato successo della Romania ndr): "Non vi chiedo di vincere ma vorrei vedere".

- Buffon ha poi rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC e a Vivo Azzurro TV: "Credo che il coinvolgimento con il quale si fanno le cose faccia sì che queste cose possano sembrare indimenticabili. La vita va vissuta mettendo una grande dose di passione.Devono dare tutti lo stesso valore alle cose".- L'ex estremo difensore ha poi dedicato parole d'elogio per il portiere degli azzurrini, che contro la Romania ha respinto il calcio di rigore del potenziale 1-1, all'ex Fiorentina Louis Munteanu: "Lo conosco già dal Mondiale Under 20, del quale è stato un grande protagonista. E anche l’Europeo è iniziato molto bene con il rigore parato. E’ un portiere moderno, che mi piace molto perché tra i pali è agile e capace di parate incredibili. L’unica cosa che deve fare è confermarsi in questo Europeo, che come per i suoi compagni sarà una tappa importante, e poi confermarsi tra i grandi. Consacrarsi. Le qualità tecniche e caratteriali ce le ha tutte, deve far leva sul proprio entusiasmo e su una sana dose di follia per poter raggiungere l’inimmaginabile".