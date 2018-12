Giornata di riposo per i bianconeri, reduci dalla grande vittoria in trasferta contro la. La squadra tornerà ad allenarsi domani in vista del prossimo match di campionato (venerdì allo Stadium arriva l’Inter) e hanno approfittato di questa domenica libera.- Inseparabili: i quattro nazionali italiani hanno trascorso la giornata nelle Langhe, pranzando tutti assieme in un ristorante della zona. Domenica “romantica”, invece, per, partito alla volta del Monte Bianco insieme alla sua Isabelle.intanto si è rilassato con la fidanzata Oriana Sabatini