ormai è. Dopo le difficoltà per il rinnovo del contratto, con una trattativa in fase di stallo ormai da mesi, è arrivato anchea complicare una situazione già deteriorata. Per il momento, per l'argentino ci sono unadalla squadra per il derby, mentresi preannuncia a tinte fosche. E vedremo per chi.Come vi abbiamo raccontato, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto del numero 10,. E se a timore aggiungiamo timore, per la dirigenza bianconera c'è anche unoche risponde al nome dispecialista nei colpi a costo zero (da Pirlo a Pogba)., un investimento che nel corso di questi anni (a parte la stagione in corso) è stato ampiamente ripagato sul campo della Joya.la situazione che si sta creando in casa Juve, come tanti altri operatori di mercato,che, per la Juve, potrebbe avere il sapore amaro di una doppia beffa., per scongiurare qualsiasi rischio. Paratici e Nedved cercheranno di venderlo, e questa è la prima ipotesi (e in quel caso bisognerà vedere quale sarà la volontà del giocatore), oppure proveranno a riaprire la trattativa per il rinnovo., ad oggi improbabile ma non impossibile.