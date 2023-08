alalla. La riapertura del possibile doppio affare sull'asse Torino-Londra ha infiammato il mercato bianconero nelle ultime ore. Giuntoli continua a cercare una sistemazione per l'attaccante serbo e se le pistenon sono da scartare, l'ipotesi di lavoro con i Blues prende corpo perché risolverebbe due problemi in un solo colpo, la cessione dell'ex Fiorentina e l'acquisto di un nuovo rinforzo per Allegri.- Innanzitutto, nell'idea dei due club le due piste si intersecano e corrono parallele ma non si mischieranno, poiché. Passiamo poi alle valutazioni dei cartellini: la Juventus punta a incassaredalla cessione di Vlahovic (acquistato dalla Fiorentina nel mercato invernale 2022, con costo storico a bilancio pari a 82,3 milioni di euro),. Discorso diverso per il Chelsea., dopo due anni di ammortamenti dall'acquisto nell'estate 2021 (dall'Inter, 115 milioni di euro): questa sarebbe la soglia minima per non registrare plusvalenza, ma i londinesi potrebbero cedere a una cifra inferiore (lo testimonia l'intesa raggiunta nelle scorse settimane con la Juve per) pareggiando la minusvalenza con il riparmio dei costi a bilancio.- Per completare il quadro dei costi a bilancio si passa agli ingaggi dei giocatori. L'ingaggio lordo di Vlahovic alla Juventus è pari a: con. Lukaku al Chelsea, secondo le indiscrezioni, ha uno stipendio pari a: rimanendo al Chelsea nel 2023/24 e considerando la quota di ammortamento,. Chiaramente, in caso di trasferimento alla Juve, in bianconero Lukaku non percepirebbe queste cifre: l'idea è quella di un contratto pari a quello di Pogba,- Al momento la Juventus resta ferma sulle sue valutazioni,i. A queste condizioni, il serbo porterebbe unaconsiderando risparmio di stipendio e ammortamento. Lukaku, invece, porterebbe ai bianconeri@Albri_Fede90