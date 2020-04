Mentre s'aspetta, almeno si decide. Si dà, pure formalmente, un'indicazione. L'Inter in questo ha battuto la Juve, a prescindere da ben altri discorsi di campo: ha richiamato tutti all'ordine e l'ha fatto prima di tutti. Sette giocatori all'estero per i nerazzurri, che rientreranno tutti prima di Pasqua. Chi prima, chi dopo, adesso nessuno potrà 'sfuggire' al diktat di Conte: una settimana di tempo per fare i bagagli e tornare a Milano. Una volta stabilitisi nella casa italiana, 14 giorni di quarantena obbligatoria.