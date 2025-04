Juventus, Giuntoli vuole confermare Renato Veiga ma la richiesta del Chelsea spaventa

Redazione Calciomercato

In casa Juventus ci si prepara a una nuova estate di cambiamenti ma con l’obiettivo di scongiurare quella che potrebbe essere una rivoluzione tecnica. Cristiano Giuntoli è convinto di aver creato una base importante per il futuro alla quale andranno solo aggiunti dei tasselli mirati a elevare la competitività della rosa. Con un’attenzione particolare anche nei confronti di quei giocatori arrivati in prestito ma che hanno dimostrato di poter dare un contribuito importante alla causa: per Kalulu è quasi tutto fatto per il riscatto dal Milan e ora l’obiettivo è quello di trattenere Renato Veiga.

POSIZIONE CHELSEA- Personalità, leadership e una qualità tecnica che gli permette di essere il primo riferimento per la costruzione dal basso. Renato Veiga ha ben impressionato in questi primi mesi alla Juventus che ora vorrebbe tenerlo oltre la scadenza del prestito semestrale prevista per il mese di luglio. La formula dell’operazione con il Chelsea non prevedeva una opzione per l’acquisto e ora da Londra arrivano segnali poco incoraggianti: il tecnico Enzo Maresca vorrebbe riportare il portoghese alla base, il club sarebbe pronto ad ascoltare offerte partendo da una richiesta elevata, di 50 milioni di euro.

- Per la Juventus 50 milioni d’investimento su Renato Veiga potrebbero essere tanti e ora Cristiano Giuntoli sta valutando una strategia di riserva: chiedere al Chelsea di rinnovare il prestito per un’altra stagione. La richiesta verrà presentata prima del termine della stagione anche se ci sono poche chances di ottenere il via libera da Londra a queste condizioni.