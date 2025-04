Juventus, l'importanza dell'Allianz Stadium: fra ricavi record e un'eccezione in Italia, la verità sull'ampliamento

Getty Images

Un approfondimento sulla situazione l’ha fornito, Facilities Management Director bianconero, durante la terza puntata di ‘Stadi 5.0’, format di DAZN in collaborazione con Calcio&Finanza e ABB Electrification. Nella registrazione – dov’erano presenti anche Pierluigi Pardo, Federica Zille, Emanuele Giaccherini e Sabina Belli (Product Marketing Director di ABB) -, Gianello ha risposto ad alcune domande dello studio, dopo che il direttore di Calcio&Finanza Luciano Mondellini ha chiarito l’importanza dell’impianto di proprietà della Vecchia Signora, in particolar modo sotto il profilo dei ricavi della società piemontese.

Andiamo con ordine.: già nei primissimi anni 2000, il club acquistò i diritti di concessione del Delle Alpi, impianto poi abbattuto nel 2008 per far nascere l’Allianz Stadium nel settembre 2011., il cui traguardo sarà quella di divenire adatto a ogni occasione, anche extra calcistica. La Juventus ha sicuramente segnato un’epoca in Italia, diventando la prima società ad adottare uno stadio di proprietà.(di cui 25 milioni per il diritto di superficie per 99 anni, 116,5 milioni per l’investimento dello stadio stesso e 42,5 per la sede e il centro sportivo della Continassa),, grazie ai ricavi dell’Allianz Stadium e ai grandi risultati trovati in termini economici e sportivi.

E, sul lato finanziario, i dati a disposizione di Calcio&Finanza possono aiutarci a capire l’importanza e l’impatto che l’impianto torinese ha avuto sui conti della Juventus., infatti,. Per fare un confronto,Un dato che è rimasto in costante crescita nel corso degli anni, dall’avvento dellì’Allianz Stadium in poi. La prima annata nel nuovo stadio portò nelle casse 27.4 milioni di euro, si passò poi – anno dopo anno, in ordine cronologico escludendo la stagione 2020/21, dove la pandemia ebbe un chiaro impatto negativo sui ricavi – ai 34.9, 38.2, 41.2, 39.3, 49.2, 49.6, 62.5, 49.2, 32.2 e 61.5, sino ai 57.7 milioni della scorsa annata.

Ma dunque, ora, torniamo al quesito iniziale: è possibile un ampliamento? La parola, durante ‘Stadi 5.0’, è stata lasciata direttamente a, Facilities Management Director della Juventus: “Io ho iniziato nel 1998 in Juventus, occupandomi della parte sportiva e negli hanno ho ricoperto anche il ruolo di segretario generale. Ho seguito la squadra e quello che era il tesseramento dei giocatori e tutta la partecipazione della squadra alle competizioni internazionali e nazionali. Ho avuto la possibilità di vedere e vivere molti stadi internazionali. Poi nel 2010, in anno prima di aprire questo stadio, mi è stata offerta la grande opportunità di essere il primo direttore di uno stadio completamente privato.per i tifosi, per la produzione televisiva e per la visibilità degli sponsor. Uno stadio di proprietà, invece, ti dà moltissime opportunità aggiuntive.. Quindi io oggi condivido la gestione di questo grande impianto con un direttore della parte revenue e insieme lavoriamo perché l’impianto possa fornire a Juventus la massima performance possibile”.

. La Juventus ha acquisito il Delle Alpi nel 2003, poi c’è stata una strada lunga da attraversare per capire la capienza e l’uso dell’impianto. È uno stadio da 40mila posti perché ci furono ben tre indagini di mercato per capire cosa fare e quale fosse la capienza perfetta. Il Delle Alpi aveva 67mila posti e in poche occasioni l’ho visto pieno.”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, come dire,su quale tipo di posti aggiuntivi potrebbero essere introdotti, in quale categoria, se posti standard o posti premium. Quindi sono pensieri che ogni tanto facciamo e valutiamo, però,”.