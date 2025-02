Juventus, Kolo Muani ha già convinto: si valuta il riscatto al Paris Saint-Germain

AFP via Getty Images

Nessun piano preciso, nessuna decisione presa, ma un'idea chiara in testa. Kolo Muani è arrivato a Torino ufficialmente per dare il suo contribuito in questa stagione, per aiutare la Juventus a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma. I segnali che arrivano dalla Continassa non lasciano spazio a interpretazioni, il francese ha convinto tutti, soprattutto Thiago Motta, per disponibilità e duttilità, per la sua capacità di essere associativo per la squadra, di raccordare la manovra e di dettare la profondità.insieme al serbo, come nel finale dell'ultima partita di campionato contro l'Empoli.

L'impatto positivo di Kolo Muani è evidente leggendo i numeri, 172' minuti giocati, tre gol in due partite da titolare, uno al Maradona di Napoli, nel ko contro la truppa di Conte, due allo Stadium nel successo rimonta contro l'Empoli. ILa Juventus, per ora, per l'ex attaccante di Nantes ed Eintracht Francoforte ha speso 1 milione di prestito e 2,6 di oneri accessori, ai quali bisogna aggiungere bonus per un massimo di 3 milioni. Di fatto una spesa possibile di oltre 5 milioni di euro, per un prestito secco non è poco. A fine stagione, con tutta la calma del mondo, ci sarà modo di discutere con il Paris Saint-Germain, che non conta su di lui, ma dalla sua cessione vuole fare cassa.

Kolo Muani è stato acquistato dall'Eintracht Francoforte nei primi giorni del settembre 2023 per un cifra complessiva tra parte fissa (75) e bonus (15) di 90 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028,. Tanti soldi, che la Juventus potrebbe avere a disposizione grazie all'addio di Dusan Vlahovic. Il serbo, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, è sul mercato, in estate verrà offerto al migliore offerente. In quest'ottica attenzione soprattutto alla Premier League e alla Saudi League, dove i club hanno ampia possibilità di spesa.

Oltre a quello con il Paris Saint-Germain, la Juventus dovrà trovare l'accordo con l'entourage del 26enne di Bondy, che i(fonte L'Equipe). Un ingaggio importante, ma in linea con quello di Bremer (5,5 netti), attualmente il secondo più pagato della rosa bianconera dopo Vlahovic (12). Insomma, da questo punto di vista l'affare è possibile.