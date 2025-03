Juventus, le accuse di Fagioli fanno male: da Kean a Huijsen, i danni di aver dato troppo potere a Motta

L'intervista rilasciata daal Corriere dello Sport sta facendo scalpore, scatenando in particolare i tifosi della Juventus. Partiamo da unada parte del centrocampista, oggi alla Fiorentina e protagonista del 3-0 di domenica contro i bianconeri: "Dopo Genoa e Lipsia Motta non mi ha più considerato. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza"; "Quando sai che l’allenatore non ti vede, se manca la fiducia ti prepari peggio, vai al campo, senti la pesantezza dell’allenamento e naturalmente non rendi. Se entri per tre, quattro minuti e ti dicono che devi entrare meglio, dentro di te scatta qualcosa di negativo. La testa gira diversamente".

che in tanti hanno, all'interno e all'esterno della Juventus,nel rapportarsi con i calciatori. Ne abbiamo già scritto anche qui su calciomercato.com: il tecnico italo-brasiliano è accusato di esserenel dialogo con il gruppo e con i singoli, due aspetti del suo modo di allenare che Motta aveva già evidenziato a Bologna ( LEGGI: Perché la Juventus si stupisce di questo Thiago Motta? È lo stesso di Bologna: formazioni, big ed empatia ma senza risultati ).

Come riferisce IlBianconero.com,, o almeno non sono emersi come accaduto invece per altre situazioni (Danilo ad esempio).. Una mancanza di fiducia che, interpretando il pensiero di Fagioli, si spinge fino all'e di come, in poco tempo, Fagioli sia passato da semi titolare a non essere più considerato neanche come un'alternativa valida, fino a diventare l'ultima scelta nelle rotazioni.che in alcuni casi ha lacerato i rapporti e in altri mandato in "confusione" (ad esempio nel caso di Kenan Yildiz).

In ultima analisi, torniamo su uno dei nostri cavalli di battaglia nel commentare, in questi giorni, l'operato di Motta, del ds bianconero Cristiano Giuntoli e di tutta la Juventus. La sensazione è che, senza uomini di calcio in società che possano fare da contrappeso (il presidente Gianluca Ferrero e l'ad Maurizio Scanavino non lo sono),, ampliando la portata del danno. Parlare a cose fatte è più facile, ovviamente, ma gli avvenimenti delle ultime settimane (il rendimento della Juventus da una parte, quello di alcune delle sue cessioni dall'altra) sembrano dar torto a Motta e Giuntoli. Le cessioni disoprattutto, ma anche disono già un. Soprattutto, a questo punto, per la leggerezza e per la mancanza di chiarezza che le hanno determinate.