Juventus, retroscena su Bonaventura: c'è di mezzo Soulé

Un centrocampista di qualità, senza spendere troppi soldi. La Juventus entro la fine del mercato, giovedì 1 febbraio alle 20, vuole regalare ad Allegri un rinforzo in mezzo, ma i tentativi di questi giorni sono andati a vuotocon la famiglia Pozzo che per il cartellino dell'argentino ha chiesto un indennizzo vicino ai 5 milioni di euro. La Juve non è disposta a spendere così tanto, a oggi sono poche le chance di vedere il Tucu in bianconero dopo il periodo 2014-16 (68 presenze, 7 gol).Incassato il no per Pereyra la Juve si è mossa, come anticipato ieri in esclusiva da Calciomercato.com . Sul piatto, per convincere la Fiorentina a lasciar partire il suo numero 5,attaccante argentino del Frosinone di proprietà dei bianconeri, ma. I viola non voglio cedere Jack, lui stesso, nonostante abbia apprezzato l'interesse della Juve, non è disposto a tradire una piazza che lo ha accolto e amato.Il tempo stringe, il gong si avvicina, per questo non va esclusa a priori la pista Federico. L'attaccante campione d'Europa con l'Italia nel 2021 vuole tornare in Italia e. Il suo agente lo ha proposto anche a Lazio e Roma, ma la priorità è il ritorno a Torino, da Allegri.