Perso Bremer, l'Inter volta pagina e guarda avanti.. Marotta e Ausilio si sono rimessi al lavoro tra idee e occasioni di mercato, per trovare il difensore giusto da consegnare a Simone Inzaghi.- Una delle piste porta a, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e il club viola potrebbe pensare di vendere subito per non rischiare di perderlo a zero tra un anno. "Ne parleremo" ha detto l'ad nerazzurro Beppe Marotta quando all'uscita dall'Assemblea di Lega gli è stato chiesto se ci fosse un interesse per il giocatore.- Nei giorni scorsi l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha raccontato di un Milenkovic concentrato sugli allenamenti e con la testa al presente, il mercato non lo distrae; Joe Barone ha mandato un messaggio al giocatore spiegando che però non può garantire la sua permanenza.a Milenkovic: "Tu rinnova, e noi il prossimo anno ti lasciamo via". Di fronte a una proposta adeguata, chiaro. Ecco, ora ci siamo. L'Inter ha messo gli occhi su Milenkovic e nei prossimi giorni si capirà se può diventare davvero un obiettivo concreto. Marotta e Ausilio ci provano, la beffa-Bremer è già dimenticata.