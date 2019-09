hanno presentato oggi i due progetti rimasti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di Milano che prenderà il posto, almeno nelle idee dei due club, dell'attualein San Siro.con tanti punti in comune, ma con un design molto differente che mirano a riqualificare l'intero quartiere riprogettando e rivedendo, attorno allo stadio, l'intera area.In corsa sono rimasti i progettied entrambi i club hanno già annunciato che nella scelta finale saranno importanti anche i pareri dei tifosi.Per questo anche noi diabbiamo deciso di chiedervi di scegliere, quale fra gli stadi proposti vorreste che fosse, in futuro, la casa di Inter e Milan.Ditecelo