e successivamente ripresa e approfondita da Striscia la Notizia grazie ai servizi di Moreno Morello. Tutto partì a gennaio, con due nostri articoli pubblicati nei giorni 24 ( LEGGI QUI ) e 27 ( LEGGI QUI ). Si parlava dellegrazie allo scambio di calciatori giovani, provenienti dai rispettivi settori giovanili. Calciatori che poi sono stati smistati a club delle categorie dilettantistiche, o in qualche caso sono tornati in prestito al club cedente, e infine si sono inabissati. Col risultato che i soli effetti di questi trasferimenti sono stati sui bilanci dei club, fortemente potenziati negli attivi relativamente alle plusvalenze e alla quota dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori.Né dopo l'ingresso in campo di Striscia la Notizia è cambiato l'atteggiamento del sistema dei media. Per non dire della, e che sulla vicenda ha tenuto un atteggiamento minimizzante.Rispetto a tutto ciò, il deferimento odierno da parte della Procura Federale, che spedisce davanti alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Chievo e il Cesena, è un. Di tutte queste implicazioni parleremo domani, con un articolo più analitico. Per adesso ci limitiamo alla cronaca. E a riferire i dati essenziali. Che parlano di un deferimento che colpisce innanzitutto i due club, per responsabilità diretta e oggettiva. Stessa sorte per presidenti e consiglieri delle due società. Sul lato Chievo, si tratta di Luca Campedelli, Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli. Sul lato Cesena, i deferimenti toccano a Giorgio Lugaresi, Gabriele Valentini, Graziano Pransani, Mauro Urbini, Marino Vernocchi, Walther Casadei, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Gianpiero Ceccarelli, Christian Dionigi, Guido Aldini, Roberto Checchia, Samuele Mariotti e Roberto Desiderio. Una lunga lista di nomi. Ma ancor più lo è quella dei calciatori coinvolti, alcuni dei quali sono delle novità anche per noi. Sono i seguenti: Haddou, Tomassini, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez de Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asslani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani.. Nel caso del Chievo, e con riferimento ai bilanci annuali e alle relazioni semestrali che vanno dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2017, si parla di "dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale"., relativamente ai bilanci annuali e alle relazioni semestrali che vanno dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2017: "e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale".Il deferimento della Procura Federale arriva in un momento che vede il, proprio a causa di una situazione debitoria che il gioco delle plusvalenze ha aggravato. Quanto al Chievo, piazza a Malta bond sul rendimento di Valter Birsa. Invece noi di Calciomercato.com, e gli amici di Striscia la Notizia, abbiamo fatto solo il nostro mestiere. Che è quello di indagare e informare. Attività sempre più rare, mentre intorno a noi, altri si occupano di fare pubbliche relazioni. Continuino pure. Noi insisteremo per la nostra strada. Senza guardare in faccia nessuno.@pippoevai