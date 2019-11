Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Il protagonista di oggi è Federico Bernardeschi della Juventus.



E' certamente un grande talento, ha fisico, ha tecnica, ma fatica a realizzarsi nella Juventus. Ha avuto tante occasioni, è alla terza stagione in bianconero, ma non ha ancora fatto il salto di qualità. Ora che sono tornati Douglas Costa e Ramsey deve dare di più, per il momento il bilancio è insufficiente.