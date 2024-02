Lazio, offerto un ex Milan: no secco di Lotito

Anteè stato offerto ieri alla. A riportare la notizia è Repubblica, nell'edizione on line, dove spiega che il suo entourage lo ha proposto, tra gli altri, anche a. Il presidente biancoceleste però ha risposto con un secco "no, grazie". Il 31enne attaccante esterno sinistro croato, ex Milan, non rientra nei piani tecnici del club capitolino, che vorrebbe invece orientarsi - in queste ultime ore di mercato e, più concretamente, nella prossima sessione estiva - verso profili più giovani.Rebic, protagonista di una stagione flop fin qui, è attualmente in forza al, ma è in rotta col club turco. Arrivato proprio l'estate scorsa in Turchia dopo essersi liberato a parametro 0, non è riuscito ad ambientarsi, né a legare con l'ambiente. Di certo il cambio di ben 5 allenatori in stagione sulla panchina della squadra di Istanbul non ne ha favorito l'inserimento. In ogni caso, ora il calciatore è stato messo sul mercato e i suoi agenti stanno cercando possibili acquirenti. Lui vorrebbe addirittura rescindere il contratto prima della chiusura della sessione invernale, per essere così più libero di accasarsi velocemente altrove. A prescindere da come andrà a finire la sua vicenda, non sarà comunque a Roma, sponda biancoceleste, il suo futuro.