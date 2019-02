La Lazio batte l'Inter ai calci di rigore e approda alle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. L'andata si giocherà il 27 febbraio all'Olimpico e questo ha costretto la Lega Serie A a rinviare la sfida di campionato contro l'Udinese prevista per lunedì 25 febbraio a data da destinarsi, ma il giorno utile per recuperare il match in questo momento non c'è ed è impossibile da stabilire. Non si può anticipare al 24 febbraio, a causa della partita all'Olimpico tra Italia e Irlanda, valida per il Sei Nazioni di rugby, né possibile posticiparla di qualche giorno visto il derby con la Roma del 2 marzo. Tutto dipenderà dal cammino dei biancocelesti in Coppa Italia ed Europa League: se la squadra di Inzaghi dovesse arrivare in fondo in entrambe le competizioni, non ci sarebbe un giorno disponibile per recuperare la partita con l'Udinese e la Lega dovrebbe trovare una soluzione eccezionale.