L'imprenditore italiano, proprietario del Leeds United, ha parlato dei suoi piani per il futuro del Leeds United in una intervista a BeinSport. Andrea Radrizzani, ha anche raccontato quale era il suo club del cuore da ragazzo.



TIFAVO JUVE - "Ero un grande tifoso della Juventus. La prima volta che sono andato a Elland Road sono rimasto impressionato da una maglia del Leeds accanto ad una maglia della Juve ed era del grande gigante John Charles che ha giocato per Juve e Leeds. Il mio primo impatto con il club fu fantastico anche per questo motivo."



IL LEEDS - "Io penso per gradi. In questo momento siamo concentrati per stare in Premier League nei prossimi due anni. Sappiamo tutti che questo club è enorme, che il brand è conosciuto ovunque, quindi se restiamo in Premier, con le opportunità che questo club ha di crescere, possiamo avere l'obiettivo di stare vicino alle prime sei. Abbiamo il potenziale obiettivo per i prossimi tre/cinque anni. Bielsa ha messo le basi e fondamenta solide anche per un futuro senza di lui",



SOGNO LA CHAMPIONS - "Ho sognato di portare il Leeds in Europa. Ma non credo sia una cosa che possa accadere ora, ma nell'arco di 3 o 5 anni. Ora è un po’ troppo presto e credo che tutto avverrà nel giusto momento e noi dovremo essere pronti. L'obiettivo odierno è restare in Premier League".