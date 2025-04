L'ex Milan Maxi Lopez si dà all'imprenditoria e acquista il 40% dell'FC Paradiso, club di un ex Inter

Nuova avventura professionale per l'ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez. L'ex calciatore - tra le altre - di Catania, Torino, Udinese e Milan, ritiratosi nel 2021, ha iniziato la carriera da imprenditore. L'argentino ha appena acquistato il 40% dell'FC Paradiso, club della terza divisione svizzera.



IN SVIZZERA - Il club di Paradiso, comune del Canton Ticino, è già noto per essere la squadra in cui gioca l'ex Inter, nonché capitano della rosa, Ezequiel Schelotto e il figlio di un altro ex nerazzurro, Youri Djorkaeff.