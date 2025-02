Lista UEFA, Juventus: da Kolo Muani a Veiga, chi entra e chi resta fuori

Una sessione densa di arrivi importanti, di trattative sfumate e di occasioni mancate e centrate. Alla fine, anche la cosiddetta sessione di riparazione di gennaio è giunta al suo termine ed: il rinforzo offensivo che corrisponde al nome di Randalin prestito secco dal PSG e tre pedine da inserire nella retroguardia, ovvero Alberto, Lloyde Renato. Tuttavia,(dove la Vecchia Signora sarà impegnata contro il PSV Eindhoven, settimana prossima, per il turno valido per i playoff e l’accesso agli ottavi di finale).

LISTE CHAMPIONS: CAMBI, DIVIETI, IL REGOLAMENTO

: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 16 Mckennie, 17 Adzic, 18 Arthur, 19 Thuram, 21 Fagioli, 22 Weah, 26 Douglas Luiz: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 11 Nico Gonzalez, 14 Milik10 Yildiz, 36 Anghelé, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula

Chiaramente, rispetto a settembre, ci saranno alcune variazioni da fare.. Al di là di questa scontata valutazione, c’è da capire cosa faranno i bianconeri con i vari infortunati presenti, tra cui Milik, Bremer, Kalulu, Cabal, con solo l’ex Milan che probabilmente sarà recuperabile prima del termine della stagione. Il buon senso impone il loro inserimento in caso di recupero, ma la decisione sarà a discrezione del tecnico Thiago Motta che potrebbe anche dar linfa alla lista B con altri giovani provenienti dal settore giovanili.

Vista la difficoltà difensiva,che necessariamente sarà inserito come alternativa a Dusan Vlahovic e che ha già dimostrato di saper spostare gli equilibri di una partita (già 3 reti in queste sue prime partite in bianconero, oltre che una maglia da titolare soffiata al centravanti ex Fiorentina). Al contrario, Costa è rimasto in panchina sin dal suo arrivo a metà gennaio e sembra che Kelly sia maggiormente pronto a calcare un palcoscenico internazionale, non contando il fatto che Veiga ha già debuttato.

