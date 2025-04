Ansa - Lotito chiede il rinvio di Genoa-Lazio: contrario al recupero di mercoledì, tutti i motivi

– in materia calcistica –(ovvero Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese) e valide per la 33a giornata di Serie A dopo l’annuncio arrivato di mattinata della morte di Sua Santità Papa Francesco, venuto a mancare alle 7.35 del Lunedì dell’Angelo. Successivamente,, in contemporanea, alle ore 18.30.– come appreso dall’Ansa –

DISAGI PER LAZIO E FIORENTINA DOPO LA NOTIZIA DEI RECUPERI

Tramite una lettera inviata alla Lega, i capitolini hanno chiesto lo slittamento della partita, così da "trovare una soluzione alternativa e condivisa". Alla base di questa richiesta,. Nella lettera, riferisce Ansa, si nota un certo disappunto da parte della Lazio per una scelta "comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società" e che "non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club"., previsto nello stesso giorno". La Lazio, inoltre, parla di "inopportuna sovrapposizione" che impedisce la partecipazione "a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale".

