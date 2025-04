Recuperi Serie A fissati fra 48 ore: Lazio su tutte le furie, disagi per la Fiorentina. Cosa è successo

Una notizia che ha sconvolto il mondo: nel corso della mattinata odierna,, con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha sancito lo stop di tutti i campionati professionistici, compreso il torneo di Serie A che quest’oggi avrebbe visto portare alla luce le ultime quattro partite della 33a giornata:

, ufficialmente, mercoledì per recuperare i rinvii odierni. In particolar modo, due delle quattro squadre che giocheranno in trasferta hanno subito alcuni disagi dalla decisione di disputare immediatamente i recuperi., come riporta LaLazioSiamoNoi,. Tuttavia, visto che si giocherà già mercoledì,, riportano, dato che appena 72 ore dopo questa sfida – nella serata di sabato -, la Lazio sarà di scena contro il Parma.

dalla comunicazione del recupero contro il Cagliari in data 23 aprile, come ci ricorda ViolaNews. Infatti, seppur la notizia sia arrivata in tempo per evitare il ritorno in quel di Firenze,In primis,. In secundis,. In una situazione normale, la rifinitura sarebbe stata svolta ieri al Viola Park, ma la Fiorentina si è trovata sprovvista di campo e materiale per allenarsi. Una situazione davvero delicata per la squadra gigliata, così come per tutte le formazioni che saranno impegnate fra praticamente 48 ore nei recuperi della 33a giornata del campionato di Serie A.

