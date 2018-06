Un evento organizzato dalla società e dalla Curva Nord, nuova occasione per Claudio Lotito per ribadire i risultati ottenuti e puntare con decisione la prossima stagione. Ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste Lazio Style Channel, il patron ha ribadito le sue convinzioni: "Noi vogliamo tutelare questo patrimonio storico e sportivo fatto di passioni, sentimenti e valori. Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va coltivato, valorizzato e soprattutto non va tradito. La società sta mettendo in campo una serie di iniziative per far capire che essere laziali è diverso rispetto alle altre squadre, soprattutto nell’orgoglio del nostro simbolo, l’aquila. Io ho cercato di difendere questi valori con un’organizzazione della società, che è da tutti riconosciuta, perché adesso quando gli altri vengono da noi devono portarci rispetto”



GRANDE SODDISFAZIONE – Un anno importante, quello appena concluso, per il presidente: “La grande soddisfazione di quest’anno è stato aver riportato la gente allo stadio. Nell’ultimo match eravamo in 70.000. Siamo tornati ad essere un punto di riferimento grazie al nostro modo d’agire e perché Ci siamo sempre conquistati tutto con il merito, il sacrificio e la forza del gruppo. Vogliamo riportare il club al posto che gli compete anche a livello internazionale”.



OBIETTIVI – La Lazio deve rimanere un club solido, e tramandare i propri valori, secondo Lotito: “Vogliamo fare in modo che questo club sia forte, solido e inattaccabile. Abbiamo la responsabilità di trasmettere i nostri valori anche alle future generazioni. Siamo una società che cerca sempre di coniugare il risultato economico con quello sportivo. Puntiamo a raggiungere i nostri traguardi e a consolidarci in alto”.