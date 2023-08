Eppur si muove. La trattativa tra Juventus e Chelsea per lo scambio (non alla pari) che vede coinvolti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic va avanti piano. All'inizio della prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra i dirigenti dei due club, con i bianconeri che aspettando un rilancio da parte degli inglesi.



LE CIFRE IN BALLO - Finora il Chelsea ha valutato il cartellino dell'attaccante serbo ex Fiorentina al massimo 60 milioni di euro, 20 milioni in meno del prezzo fissato per il centravanti belga ex Inter: 40 milioni. Invece la Juventus continua a chiedere 80 milioni per Vlahovic, uscito dai radar del PSG (pronto a prendere Gonçalo Ramos dal Benfica) ma rientrato in quelli del Real Madrid in alternativa a Mbappé. Giuntoli fa leva sulla volontà di Lukaku, determinato a tornare in Italia con una maglia diversa da quella nerazzurra. Tanto da non ascoltare, almeno per il momento, le sirene dell'Arabia Saudita. Il punto d'incontro potrebbe trovarsi a metà strada: Lukaku più 30 milioni per Vlahovic. Il prezzo è giusto? Oggi non ancora, domani chissà...