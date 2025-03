Manchester United, Amorim: "Il nostro obiettivo è la Premier League. Non so quanto ci vorrà"

Altro obiettivo fallito per il Manchester United, che esce ai rigori agli ottavi di finale di FA Cup contro il Fulham. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, decisivi gli errori dal dischetto di Lindelof di Joshua Zirkzee. Al termine dell'incontro Ruben Amorim ha parlato ai micforoni della BBC: "L'obiettivo è vincere la Premier League. So che stiamo perdendo delle partite, ma l'obiettivo è vincere di nuovo la Premier League. Non so quanto tempo ci vorrà. Abbiamo un obiettivo e continuiamo ad andare avanti, non importa cosa accada. È impossibile saperlo ma inizi a capire che i giocatori sono migliori e noi capiamo il campionato. Vedremo in futuro".

FA CUP, ZIRKZEE CONDANNA LO UNITED

LA PARTITA - "Abbiamo segnato nel secondo tempo dopo il gol preso poco prima dell'intervcallo. Abbiamo avuto le occaioni migliori. I rigori possono andare in ogni modo e non è andata come volevamo. Bruno, Casemiro e Zirkzee stanno migliorando. Rigori? Cerco di rilassare i giocatori e loro sanno che è una questione tecnica, ma bisogna essere rilassati e sicuri di sé per fare gol".